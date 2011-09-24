Земельный банк позволит вдвое увеличить объем агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Национальный банк Украины сформировали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«Земельная реформа, которая завершается в Украине, дает возможность предложить принципиально новые подходы к финансово-кредитному обеспечению развития аграрной отрасли. Ключевую роль в этом должен сыграть Государственный земельный (ипотечный) банк», - считает министр.

По его словам, сейчас Минагропрод совместно с Национальным банком Украины проводят активную работу по созданию этой финансовой структуры. В частности, создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты НБУ и Минагропрода.

«Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства. По нашим предварительным расчетам, это даст возможность при условии надлежащего использования естественно-ресурсного потенциала почти вдвое увеличить объемы производства аграрной продукции», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.