Через месяц-два дело Ландика дойдет до суда

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ прогнозирует, что через один-два месяца уголовное дело, возбужденное по обвинению в хулиганстве в отношении депутат Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, будет направлено в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время «горячей линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Думаю, что за месяц-два его (уголовное дело) закончат и направят в суд… Думаю, будет дана объективная оценка тем действиям в ресторане, которые видны на видео, где он (Р.ЛАНДИК) избивает девушку», - сказал А.МОГИЛОЕВ.

По словам министра, на данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе Харькова, и примерно через 10-15 дней, в зависимости от того, как сработает конвойная служба, Р.ЛАНДИК будет переведен в Луганский СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре (РФ).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 года о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения к уголовной ответственности.