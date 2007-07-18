Работники прокуратуры покинули место аварии ввиду угрозы для жизни

Прокуратура Львовской области рассматривает четыре версии техногенной аварии, которая произошла в селе Ожидов Буского района.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции прокурор Львовской области Анатолий ПРИШКО, катастрофа могла произойти в результате неправильных действий работников локомотивной бригады, нарушения правил безопасности при перевозке опасного груза, ненадлежащее состояние рельс. Не исключается, что авария могла произойти в результате вмешательства посторонних лиц.

"Ни одна из этих версий не исключена, и работа ведется во всех направлениях. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия. Работа продолжается круглосуточно”, - отметил А.ПРИШКО.

Прокурор Львовской области сообщил, что уже допрошен ряд лиц, в частности, работников железной дороги, а также экспедитор из Казахстана, сопровождавший груз. Также проведены выемки документов, касающихся состояния колеи, перевозки груза, технического состояния подвижного состава.

Также А.ПРИШКО проинформировал, что назначен ряд экспертиз, в частности, техническая экспертиза подвижного состава и рельс, пожарно-техническая, эколого-экономическая. Вместе с тем, он сообщил, что работникам прокуратуры пришлось временно прекратить осмотр места происшествия, поскольку "на сегодняшний день существует угроза для жизни и здоровья людей, в том числе работников, которые могут проводить осмотр места происшествия, и экспертов». «И до сих пор там есть большое количество дыма, токсичных газов, поєтому ждем, когда нам дадут разрешение продолжить работы", - отметил А.ПРИШКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броді возле станции Ожидов Львовской железной дороги вследствие невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда в составе 58 вагонов, в частности 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. В тот же день тушение пожара завершено и локализовано распространение токсических продуктов горения.

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе находятся 18 потерпевших от разлива фосфора во Львовской области.

Сегодня министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключил, что причиной аварии грузового поезда под Львовом стало техническое состояние цистерн.