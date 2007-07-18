Литвин: после выборов ”контрольный пакет” будет у Партии регионов

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в результате досрочных парламентских выборов Верховная Рада Украины обновится на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

"Я думаю, что Верховная Рада обновится где-то процентов на тридцать, не больше", - сказал В.ЛИТВИН. При этом он отметил важность, чтобы эти 30% были теми политическими силами, которые станут "ферментами, которые не дадут крайностям опрокинуть страну". "Это очень важно, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Потому что сегодня эта устойчивость может в любой момент быть опрокинута".

Он также выразил мнение, что после выборов "контрольный пакет" в Верховной Раде Украины будет принадлежать Партии регионов. "Я думаю, что контрольный пакет должен быть у Партии регионов", - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что даже "простой анализ" показывает, что если за ПР проголосует "один Донбасс, Луганская область проголосует", это "уже говорит о том, что контрольный пакет у них будет".

В.ЛИТВИН также заявил, что в парламенте после выборов не будет та коалиция, которая существовала в ВР V созыва. "Я не думаю, что будет коалиция в нынешнем виде, некоторых членов правительства не будет", - прогнозирует лидер Народной партии.

Он также заявил, что ВР V созыва "развалил" не Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а развалила сама Верховная Рада Украины. В.ЛИТВИН также сказал, что не видит разницы между сегодняшней оппозицией и коалицией в парламенте страны. По его мнению, это разделение на оппозицию и коалицию произошло только в силу ситуативных обстоятельств, а не по идейным соображением. В.ЛИТВИН также добавил, что перед выборами в так называемой оппозиции становится все более тесно, потому что очень много политических партий причисляют себя к оппозиции, хотя ею на деле и не являются.