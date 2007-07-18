Правительство России получит контрольный пакет ”Газпрома” до конца года

Российское правительство до конца 2007 года получит 0,87 процентов "Газпрома", которых государству не хватает для консолидации контрольного пакета газового концерна, сообщил глава Росимущества Валерий Назаров.

Акции будут переданы "Газпромом" Росимуществу в обмен на госдолю в региональных газораспределительных организациях (ГРО) и управляющей ими компании "Росгазификация". План сделки уже согласован с вице-премьером Дмитрием Медведевым.

По данным газеты "Ведомости", по своим источникам описавшей схему сделки 12 июля, передано будет 0,89 процента "Газпрома", а сам процесс будет проходить в два этапа. Сначала "Роснефтегаз" проведет допэмиссию акций, на которые обменяет госпакет "Росгазификации" (74,54 процента) и доли в 68 ГРО. Затем "Роснефтегаз" обменяет активы на акции "Газпрома", принадлежащие дочкам концерна.

В настоящее время Росимуществу принадлежит около 38,3 процента "Газпрома". Еще 10,74 процента акций газовой компании были куплены в 2005 году и находятся вместе с акциями "Роснефти" на балансе "Роснефтегаза".

Лента.ру