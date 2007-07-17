Серию суицидов среди подростков в Днепропетровске расследует прокуратура

Прокуратура Днепропетровской области начала расследование причин 4 случаев суицида среди подростков в Днепропетровском учебно-воспитательном центре №2.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела следственного управления прокуратуры области Александр ЧЕРЕДНИК.

Как сообщалось, с 22 по 27 мая этого года четверо учеников ДУВЦ №2 один вслед за другим осуществили попытки самоубийства, два случая закончились смертью. 18- и 17-летний мальчики повесились. Спасти удалось 17-летнюю девушку, которая порезала разбитой бутылкой вены, и 17-летнего воспитанника центра, выпрыгнувшего из окна. Все подростки имеют статус детей-сирот. Информация о серии суицидов стала известна общественности лишь 13 июля из СМИ.

По словам А.Чередника, проверкой установлено, что должностные лица ДУВЦ №2 не уделяли надлежащего внимания социальному становлению, развитию и созданию соответствующего психологического климата среди воспитанников, и это могло стать косвенной причиной смерти учеников.

В частности, по словам А.Чередника, следствию стало известно, что в центре, где учились дети, лишенные родительского попечения, дети с изъянами психического развития и дети из неблагополучных семей, работал лишь один психолог и тот с техническим образованием. Второй психолог, числящийся в штате, находилась в декретном отпуске.

Проверкой также установлено, что в текущем году дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, не получали материальную помощь для приобретения одежды и обуви, ученики не получали оплату за свою работу на производственных предприятиях.

А.Чередник также сообщил, что 13 июля прокурором Красногвардейского района возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшего существенный вред здоровью потерпевших и смерть несовершеннолетних. (Согласно ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины, преступление карается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 3 лет – УНИАН.)

По результатам проверки прокуратура предлагает главе Днепропетровской облгосадминистрации решить вопрос о соответствии должности начальника и заместителя начальника Днепропетровского главного управления образования, заместителя председателя Бабушкинского райисполкома, по вине которых ученики не получали пособия и зарплату.

По словам А.Чередника, сейчас производятся все необходимые следственные действия для установления круга лиц, причастных к преступлению, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2007 года в ДУВЦ №2 учится 418 учеников госзаказа, среди них: 125 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 43 ребенка с ограниченными возможностями, из которого 24 инвалиды и 19 учеников с изъянами психического развития.