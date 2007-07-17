К медикам обратились около 50 человек из зоны техногенной катастрофы на Львовщине

По предварительным данным, по состоянию на 19.00 за помощью к медикам обратилось более 50 человек, которые находились в зоне техногенной катастрофы, преимущественно местные жители, а также ликвидаторы аварии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник во Львовской облгосадминистрации.

По сообщению пресс-службы Львовского городского совета, из Львова на место аварии в Бусском районе выехали три специализированные бригады скорой помощи. Пострадавших в результате аварии госпитализируют в 4-й клинический госпиталь Западного оперативного командования.

В то же время заместитель начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Мирон БОРИСЕВИЧ сообщил, что больницы Львова готовы принимать пострадавших.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС во Львовской области, подвоз питьевой воды в пораженные села Бусского района на данное время не проводится. Жителям сел, которые пострадали в результате катастрофы, медики советуют находиться в домах, употреблять сорбенты и запретили употреблять воду из колодцев.