Налоговая подтверждает: крупный бизнес быстро растет

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила реестр крупных налогоплательщиков Украины на 2012 год, согласно которому в следующем году их количество вырастет на 20% - до 1359.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

«В 2012 году таких налогоплательщиков станет больше на 20%, чем в этом году. Их количество будет составлять 1359 плательщиков. Это свидетельствует о том, что крупный бизнес расширяется, наращиваются объемы производства. Убежден, что эта тенденция будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии со ст. 64 Налогового кодекса, после включения налогоплательщика в реестр и получения сообщения центрального органа ГНСУ об этом налогоплательщик обязан встать на учет в специализированном налоговом органе, который осуществляет налоговое сопровождение крупных налогоплательщиков, с начала налогового периода (календарного года), на который сформирован реестр.