Фельдман: мы не должны забывать трагические уроки истории

В Киеве состоялась Международная конференция парламентариев, посвященная вопросам антисемитизма и ненависти в обществе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, по инициативе которого было организовано мероприятие, поводом для проведения конференции стало 70-летняя годовщина трагедии в Бабьем Яру.

В мероприятии приняли участие украинские парламентарии, а также члены парламентов других стран и официальные лица из США, Канады, Великобритании, России, Германии, Израиля, в частности - вице-спикер Бундестага Германии, вице-спикер Парламента Грузии, вице-спикер Кнессета Государства Израиль, вице-спикер Парламента Англии и других стран.

В ходе конференции обсуждались вопросы природы человеческой нетерпимости, модели ее проявлений и пути противодействия распространению этого явления как социально-опасной болезни.

«Мы не должны забывать трагические уроки истории, какими бы болезненными и жестокими они ни были, иначе это угрожает повторениями в будущем. Общество должно осознавать угрозы, которые исходят от таких, казалось бы, не первоочередных вызовов, как ксенофобия, антисемитизм и ненависть. Однако если закрывать на это глаза сегодня, завтра может оказаться для нас фильмом ужасов, воплощенным в жизнь, где будет господствовать идеология насилия, расовой нетерпимости, преследования по национальному, религиозному и другим признакам», - отметил А.ФЕЛЬДМАН.

По результатам конференции ее участники приняли две резолюций: о создании Музея еврейского наследия в Киеве, который бы стал одновременно хранилищем для еврейских артефактов, местом памяти уничтоженных общин и местом больших достижений еврейского народа; а также относительно Бабьего Яра, который сегодня находится в состоянии частичной свалки и огородного хозяйствования, что просто недопустимо, когда речь идет о месте гибели десятков тысяч людей.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА подобные слушания нужно проводить в формате ежегодных международных диалогов за взаимопонимание против ненависти.

Как сообщал УНИАН, Международная конференция парламентариев началась вчера, 18 сентября, возложением венков жертвам трагедии и мемориальной церемонией в Бабьем Яру.