На ”фосфорную” аварию идут дополнительные пожарные поезда

«Укрзализныця» направила дополнительно еще 3 пожарных поезда с Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на ликвидацию аварии во Львовской области, в ходе которой сошли с рельсов вагоны с фосфором, который загорелся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

По его данным, сразу же после аварии ведомство оперативно направило на место события три пожарных поезда Львовской железной дороги, затем еще три, оборудованные пенообразователями, и их силами пожар был локализован. Дополнительные же поезда направлены в связи с особенностями фосфора возгораться при контакте с воздухом, отметил гендиректор ведомства. «С Юго-Западной направили, так как данное вещество, если находится в контакте с кислородом, то постоянно возгорается, поэтому необходимо постоянно пенообразователями предотвратить допуск кислорода», - сообщил он.

По данным В.КОЗАКА, из 6 цистерн, которые загорелись, только из двух произошло вытекание фосфора. В связи с этим, сообщил он, «идет обвалка территории земляными валами, чтобы фосфор не уходил».

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16 ч. 50 мин. на 12 км перегона Ожидов-Красное Львовской железной дороги при следовании грузового поезда со скоростью 55 км/час произошел сход с рельсов 17 вагонов, из них 2 были загружены коксом и 15 цистерн загружены фосфором.

После аварии движение поездов на парной и непарной колеях закрыто, движение пассажирских поездов осуществляется другими путями. По данным Минтранссвязи, в ходе работ пострадало 10 лиц: 6 работников МЧС, 2 работника железных дорог и 2 работника МВД. Машинист и помощник поезда не пострадали.

По данным МЧС, в результате пожара продуктами горения отравилось 16 человек, из них 13 в тяжелом и среднем состоянии госпитализированы в военный медицинский клинический центр Западного оперативного командования во Львове. Семеро госпитализированных - работники МЧС, двое - работники Госавтоинспекции, четверо - местные жители.