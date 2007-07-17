На Волыни берут пробы воздуха и почвы: надвигается воздушно-фосфорная смесь

Первые пробы воздуха и почвы в Гороховском районе Волынской области не зафиксировали превышения допустимой дозы паров фосфора, опасной для организма человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Волынской области, на данное время угрозы жителям Волыни нет. В случае ухудшения ситуации ГУ МЧС области будет информировать людей через СМИ.

Как отмечено в сообщении, по прогнозу, воздушно-фосфорная смесь могла двигаться из Львовской области до города Берестечко, с. Мерва, Хутров, Пески, Антоновка, Гектары Гороховского района Волынской области.

Сейчас в населенных пунктах этого района, который граничит с Львовской областью, работает выездная агрохимическая лаборатория и работники ГУ МЧС области для проведения тщательного анализа почвы и воздуха.

Волынские спасатели к ликвидации последствий техногенной аварии во Львовской области не привлекались, но находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован.

Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших