Янукович поздравил Чили с Днем независимости

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Республики Чили Мигеля Хуана Себастьяна Пиньеру ЭЧЕНИКЕ с национальным праздником Республики Чили - Днем независимости.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Украина является сторонником дальнейшего развития и углубления связей во всех сферах двустороннего сотрудничества, с особым акцентом на усиление экономической составляющей», - отметил Президент Украины и выразил убеждение, что «традиционно дружественные украинско-чилийские отношения, взаимовыгодное партнерство и взаимопонимание будут укрепляться на благо наших государств и народов».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал президенту Чили крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному чилийскому народу - мира и благосостояния.