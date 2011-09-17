В Ривненской области ограбили Ощадбанк

В селе Антоновка Владимирецкого района Ривненской области ограблено отделение «Сбербанка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы охраны при МВД Украины, преступление было совершено неизвестными сегодня ночью путем взлома входной двери и сейфа, в котором находилось более 12 тыс. грн.

Как подчеркнули в ГСО, помещение финансового учреждения не имеет охраны, оно оборудовано сигнализацией, сигнал от срабатывания которой поступает на внутренний пульт центрального регионального офиса банка, однако по неизвестным причинам дежурный оператор сработал поздно, и когда на место происшествия прибыл наряд милиции, задержать никого уже не было возможным.

В ДСО подчеркнули, что милиция неоднократно вносила предписания руководству отделения банка об оборудовании соответствующими средствами безопасности, но этого сделано не было.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания воров.