В Донецке метростроевцы полгода сидят без зарплаты

Донецкие шахтометростроевцы (работники ООО «Донецкшахтометрострой»), последнюю зарплату получившие за февраль 2011 года, намерены 20 сентября пикетировать облгосадминистрацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации ООО «Донецкшахтометрострой» Василия АНТЮШЕНЮ.

По его словам, метростроевцы будут требовать у власти погасить долги по заработной плате и возобновить финансирование строительных работ Донецкого метрополитена.

Профсоюзный лидер рассказал, что последний раз зарплату работники предприятия получили за февраль 2011 года, и «полгода люди без законного заработка продолжают выполнять свои функции по поддержанию уже построенных мощностей метро», а долг (без учета обязательных отчислений с зарплаты) составляет 3,5 млн. грн.

В.АНТЮШЕНЯ отметил, что и выплаченная метростроевцам зарплата за ноябрь-декабрь 2010 года и январь-февраль 2011 – это поддержка городского совета Донецка. «Из госбюджета нам не пришло ни копейки, хотя мы неоднократно обращались и к Президенту Украины, и к премьер-министру, в Министерство инфраструктуры, в другие ведомства, но результат нулевой», - сказал он.

В.АНТЮШЕНЯ сообщил, что 14 сентября представители трудового коллектива «Донецкшахтометростроя» в очередной раз пришли за помощью в облгосадминистрацию, но никаких конкретных решений или хотя бы обещаний не получили. «Единственное, что смогли сказать чиновники «облгосадминистрации - нужно инициировать совещание в Киеве по вашим проблемам. И все, - сказал В.АНТЮШЕНЯ. - Почему нужно? Почему до сих пор не инициировали?».

Поэтому решение трудового коллектива предприятия единогласное – добиваться своих законных прав путем проведения акций протеста, сказал профсоюзный лидер.