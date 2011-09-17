Янукович отменил указы Кравчука и Кучмы
О Высшей аттестационной комиссии
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ, признающий утратившими силу предыдущие указы о Высшей аттестационной комиссии Украины.
Соответствующий указ № 920/2011 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины" обнародован на официальном сайте главы государства.
Документ признает утратившими силу, в частности, указ Президента Украины от 25 февраля 1992 года № 100 «О Высшей аттестационной комиссии Украины»; указ Президента Украины от 25 февраля 1999 года № 216 «О Положении о Высшей аттестационной комиссии Украины».
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Украины реализует государственную политику в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждения научных степеней кандидата наук и доктора наук, присвоения ученого звания старшего научного сотрудника.