Во Львове откроют мемориальный комплекс тоталитарных режимов
К чемпионату Европы по футболу
Во Львове откроют Мемориальный комплекс тоталитарных режимов «Территория Террора».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня городской совет утвердил градостроительное обоснование на проектирование и обустройство музейного комплекса.
Как отмечается в сообщении, музейный комплекс будет располагаться во Львове на территории бывшей «Пересылочной тюрьмы №25» (на проспекте Вячеслава Чорновила).
Концепцией музейного комплекса предусмотрено обустройство «аллеи тоталитаризмов», «колоннады тиранов», «стены памяти», железнодорожного пути, «вагона-телятника», карты ГУЛАГа, деревянных бараков, сторожевой башни и других объектов типового концентрационного лагеря.
В комментарии УНИАН мэр Львова Андрей САДОВЫЙ заявил, что власти города намерены открыть комплекс к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
«Мы обязаны до начала чемпионата Евро-2012 открыть первую часть этого музейного комплекса. Этот проект слишком важен для нас, чтобы затягивать его реализацию», - отметил А.САДОВЫЙ.