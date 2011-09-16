Во Львове откроют Мемориальный комплекс тоталитарных режимов «Территория Террора».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня городской совет утвердил градостроительное обоснование на проектирование и обустройство музейного комплекса.

Как отмечается в сообщении, музейный комплекс будет располагаться во Львове на территории бывшей «Пересылочной тюрьмы №25» (на проспекте Вячеслава Чорновила).

Концепцией музейного комплекса предусмотрено обустройство «аллеи тоталитаризмов», «колоннады тиранов», «стены памяти», железнодорожного пути, «вагона-телятника», карты ГУЛАГа, деревянных бараков, сторожевой башни и других объектов типового концентрационного лагеря.

В комментарии УНИАН мэр Львова Андрей САДОВЫЙ заявил, что власти города намерены открыть комплекс к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Мы обязаны до начала чемпионата Евро-2012 открыть первую часть этого музейного комплекса. Этот проект слишком важен для нас, чтобы затягивать его реализацию», - отметил А.САДОВЫЙ.