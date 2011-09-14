Корабли ЧФ ремонтируют где угодно, кроме Украины

Председатель Севастопольского горсовета Юрий ДОЙНИКОВ надеется, что Черноморскому флоту РФ вскоре будет выгодно ремонтировать корабли в Украине, и предприятия судоремонтной промышленности города получат заказ от Министерства обороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ДОЙНИКОВ заявил журналистам в перерыве пленарного заседания сессии горсовета.

«На сегодняшний день факты свидетельствуют о том, что ремонты кораблей Вооруженных сил России производятся где угодно, в основном, кроме Украины. Вот мы имели официальную информацию о том, что были ремонты шести кораблей в Болгарии. Есть вопросы, наверное, двусторонние. Вопросы межгосударственного взаимодействия - конечно, это компетенция государственных органов власти, не местных органов самоуправления. Но я могу выразить свое пожелание: конечно, это нужно делать. Понимаете, когда флот базируется здесь и есть перспектива до 2042 года, то экономически глупо не иметь здесь ремонтной базы», - сказал Ю.ДОЙНИКОВ.

По словам главы горсовета, в этой связи необходимо решать вопросы на организационном и законодательном уровнях. «Наверное, нужно решать вопрос, связанный с налогом на добавленную стоимость. Понимаете, когда работы производятся здесь (в Севастополе), а это иное государство, возникают вопросы, связанные с так называемыми ввозным и вывозным НДС. И эти вопросы должны быть урегулированы на уровне государства. Когда они будут урегулированы, будут все возможности для того, чтобы ремонтировать флот здесь», - отметил Ю.ДОЙНИКОВ.

По его мнению, «здесь интересы очень высокие, интересы государств, поэтому где-то они тормозятся политическими обстоятельствами. Вы понимаете, о чем я говорю. Называются разные периоды, одни говорят шесть, другие девять месяцев. Но я как руководитель горсовета очень заинтересован, чтобы это было» (ремонт российских кораблей в Севастополе - УНИАН)».

Ю.ДОЙНИКОВ считает, что «чисто экономически это выгодно россиянам. Если смотреть на себестоимость продукции, а не смотреть на политику».