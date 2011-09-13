Черноморский флот в Крыму привлекает российских туристов

Базирование Черноморского флота России в Крыму не влияет на развитие туризма на полуострове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

«Для россиян Крым близкий по ментальности, у нас один язык и традиции. А присутствие ЧФ, я думаю, не влияет на развитие санаторно-курортной области», - сказал он.

По словам Г.ПСАРЕВА, в этом году Крым посетили уже около 1 млн. туристов из России.

«Мы рассчитываем, что в осенний период, в бархатный сезон, туристический поток увеличится», - сказал он.

В свою очередь, председатель Ассоциации туроператоров Крыма Борис ЗЕЛЕНСКИЙ отметил, что десятки тысяч туристов в конце июля приезжают в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота РФ. «В этот день количество жителей Севастополя утраивается, и эти люди приезжают не на день, а на неделю – на две», - сказал он.

По словам Б.ЗЕЛЕНСКОГО, туристы из постсоветских стран посещают Севастополь в первую очередь из-за военных кораблей, которые можно увидеть в городе. «Это одна из ярких достопримечательностей, особенно для граждан РФ, которые испытывают определенную гордость, видя свой флот в Севастополе», - сказал он.