Черниговский путешественник пройдет 300 километров по «мертвой железной дороге»

Черниговский путешественник, специальный корреспондент газет «Сиверщина» и «Белый дом» Александр ВОЛОЩУК отправился в экспедицию за Полярный круг. Об этом сообщил друг путешественника, редактор газеты «Сиверщина» Василий ЧЕПУРНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он рассказал, что Александр из Киева поездом добирается в Курган, откуда и отправится автостопом на север России. В Кургане он будет гостевать в епископа Тобольского и Сибирского Украинской православной Церкви Киевского патриархата ВАРУХА, кстати, дед которого похоронен в Чернигове.

«А.ВОЛОЩУК будет путешествовать по украинским общинам, будет изучать жизнь коренных народов России. У него уже есть несколько адресов для ознакомления с репрессиями наших земляков в суровом крае во времена сталинщины», - уточнил В.ЧЕПУРНЫЙ.

Он также отметил, что черниговский путешественник планирует пройти свыше 300 километров «по мертвой железной дороге» – ее строительство было прекращено после смерти Иосифа СТАЛИНА. «Главная проблема для путешествующего – как переправиться через реки, не имеющие ни паромов, ни мостов», - сказал В.ЧЕПУРНЫЙ.

Он подчеркнул, что газета «Сиверщина» будет следить за путешествием своего специального корреспондента, а сайт издания его будет освещать .

Как сообщалось ранее, в прошлом году черниговский путешественник А.ВОЛОЩУК осуществил путешествие на Дальний Восток и на протяжении почти полгода преодолел свыше 3000 км.