Украина рада успехам Польши в добыче сланцевого газа

Украинские власти заинтересованы опытом Польши в поиске и добыче сланцевого газа, значительные залежи которого находятся также в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в польской Крынице в пятницу.

А.КЛЮЕВ поздравил присутствующего на конференции польского вице-премьера Вальдемара ПАВЛЯКА с недавней удачной первой добычей сланцевого газа в Польше.

«Мы рады успехам наших коллег из Польши, поскольку также имеем значительные запасы сланцевого газа», - цитируют А.КЛЮЕВА польские СМИ.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года британская компания 3Legs Resources проинформировала о выявлении залежей сланцевого газа в результате пробного бурения на северо-западе Польши.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

По данным EIA, Польша может обладать запасами в 5,3 триллиона сланцевого газа, которого хватит стране на 300 лет.

Сейчас страна ежегодно потребляет 13-14 млрд. кубометров, 70% которого импортирует, главным образом из РФ.

Эксперты отмечают, что наладить промышленную добычу сланцевого газа, который позволит уменьшить зависимость от поставок российских энергоносителей, можно за 10-15 лет.