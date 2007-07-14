Начальники скандальной артбазы отстранены на время расследования

Руководство Вооруженных сил Украины отстранило от должностей командира, главного инженера и начальника штаба 275-й артбазы (под Новобогдановкой Запорожской области) на период служебного расследования, которое проводится прокуратурой совместно с Военной службой правопорядка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

“Если будет доказана их личная причастность к махинациям с металлоломом, вывезенным с территории артбазы, то соответствующим приказом они будут лишены воинских званий. Если они допустили бездействие, что привело к созданию условий для таких махинаций, то они также будут уволены из рядов Вооруженных сил Украины за служебное несоответствие”, - сказал начальник Генерального штаба, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО.

По его словам, теперь готовится проект приказа о лишении воинского звания двух офицеров и троих прапорщиков 275-й артиллерийской базы, которые непосредственно занимались реализацией металлолома. Они задержаны стражами порядка и по этому факту возбуждено уголовное дело.

“Мы решительно будем бороться с правонарушениями в войсках, и ни один военнослужащий, независимо от должности, воинского звания и прежних заслуг, ставший на путь преступления, больше не будет служить в Вооруженных силах. Человек в погонах должен быть образцом честности, достоинства и порядочности”, – отметил генерал-полковник С.КИРИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ 13 июля заявил, что в декабре 2006 года МЧС информировало правоохранительные органы о незаконных попытках вывоза боеприпасов и элементов боеприпасов с территории базы.

По его словам, 26-28 октября 2006 года заместители министра по вопросам чрезвычайных ситуаций обратились к руководству правительства и СБУ с информацией, что во время работ на базе выявлены складируемые боеприпасы, к которым подсоединена граната «Ф-1» с подрывником для осуществления несанкционированного подрыва.

«Возникло подозрение, что взрывы и пожары на территории 275 артбазы носят не только природный характер, а были спланированы ради того, чтобы не допустить проверки количества боеприпасов на базе, и сделать невозможными соответствующие ревизии», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Справка УНИАН. Пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибло 5 человек, ранения разной степени получили более 10 человек.