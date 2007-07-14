Сумской аэропорт с сегодняшнего дня возобновляет пассажирские авиарейсы

14 июля Сумской аэропорт возобновляет пассажирские авиарейсы. Об этом Сумская областная государственная администрация достигла договоренностей с киевской авиакомпанией "Евролайн". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА.

Как отметил заместитель главы облгосадминистрации Александр ЦУПРО, авиарейсы Батуми-Сумы-Батуми и Сумы-Москва-Сумы будут выполняться один раз в неделю.

Также в Сумах побывал президент авиакомпании "Евролайн" Джемал ХАХУТАИШВИЛИ. Он ознакомился с возможностями Сумского аэропорта.

По словам А.ЦУПРО, ОГА осуществлен комплекс мероприятий, направленных на возобновление пассажирских перевозок из областного коммунального предприятия "Аэропорт “Сумы". В частности, в поддержку ОКП "Аэропорт “Сумы" выделено из областного бюджета 200 тыс. грн., из которых 60 тысяч планируется использовать на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.

Также были проведены переговоры с российской авиакомпанией "UTair" относительно открытия рейса Сумы-Москва. Достигнута договоренность о начале авиарейсов в сентябре-октябре. Сейчас авиакомпания не может осуществлять полеты из-за недостатка самолетов.

Авиакомпания "ARP-410" также готова исполнять программу полетов по маршрутам Сумы-Симферополь и Сумы-Киев, но лишь при условии финансовой ответственности заказчика рейсов. Еще одна авиакомпания - "Мотор Сич" (г. Запорожье) - готова открыть авиарейсы Сумы-Полтава-Симферополь при наличии заказчика рейса, который осуществит предварительную оплату рейса (50% стоимости) с полным возмещением возможных убытков.

Областное коммунальное предприятие "Аэропорт “Сумы" обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки в Украине и за ее пределами, принимает, обслуживает и отправляет воздушные суда. После проведенной реконструкции созданы условия для работы контрольных служб, установлены инженерные и технические средства для выполнения полетов в сложных метеорологических условиях. В прошлом году ОКП "Аэропорт “Сумы" получило разрешение на международные перевозки, открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу Украины.

На сегодня из аэропорта осуществляются чартерные рейсы в Российскую Федерацию, Казахстан, Иран, Узбекистан.