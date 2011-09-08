Участники украинско-польских учений показали выезд патруля на минное поле

На общевойсковом полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области сегодня завершились украинско-польские учения «Козацький степ-2011».

Были спущены три флага: государств-участниц – Украины и Польши, а также флаг учений, состоялась торжественная церемония закрытия, сообщил УНИАН представитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в Одессе Ярослав ЧЕПУРНОЙ.

Сегодня на «Широком Лане» прошел День VIP-персон. На полигон прибыл командир 25-й бригады Воздушной кавалерии Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Польша бригадный генерал Марек СОКОЛОВСКИЙ. С украинской стороны присутствовал временно исполняющий обязанности командира 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Юрий КЛЯТ.

Состоялся брифинг руководителей учений. Участники учений продемонстрировали оружие и военное оборудование своих стран. Присутствующие на полигоне просмотрели совместные действия военного патруля при выезде на минное поле и при освобождении заложников. Польский патруль продемонстрировал свои действия при попадании в засаду, а группа быстрого реагирования украинского подразделения показала, как действуют на вертолетах Ми-8МТ.

Учения «Козацький степ-2011» начались 31 августа. Их тематика – совместное выполнение заданий миротворческой операции. В учениях приняли участие по 35 десантников с украинской и польской стороны. Они обменялись опытом, выполнили 320 прыжков с парашютами с вертолета Ми-8МТ.