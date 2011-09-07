Украинские церкви и ВО "Свобода" призвали не отдавать храм УПЦ МП

Три православные конфессии, общественные организации и ВО "Свобода" призвали Житомирский областной совет не передавать помещение бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на баланс Житомирской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в переданной УНИАН резолюции участников "круглого стола", состоявшегося сегодня в Житомире при участии представителей религиозных и общественных организаций и ВО "Свобода".

Резолюция адресована Житомирской областной госадминистрации и Житомирскому облсовету.

Сейчас в помещении Кресто-Воздвиженской церкви расположен Житомирский музей природы. В то же время, на это здание претендуют несколько религиозных конфессий.

В резолюции священники трех религиозных конфессий - Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви, - а также представители общественных организаций призывают Житомирский областной совет не принимать завтра на сессии решение о передаче помещения бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на баланс Житомирской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Религиозные общины, общественные и политические организации предлагают областному совету отложить принятие каких-либо решений о передаче помещения бывшего храма и других культовых сооружений до решения вопроса об образовании Единой поместной православной церкви в Украине.

«8 сентября Житомирский областной совет должен рассмотреть проект решения о передаче этого храма Московской церкви. Такие действия власти провоцируют межконфессиональную войну, а не мир. Представитель облгосадминистрации отметил, что за этим проектом стоит глава Партии Регионов в области», - заявил председатель областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН, один из подписантов резолюции.

Сам факт подписания резолюции представителями трех религиозных общин Житомира он назвал историческим событием, которое заложило фундамент для духовного единства Украины.

В то же время в областном совете УНИАН сообщили, что вопрос о передаче здания упомянутого храма внесен в повестку дня сессии облсовета.