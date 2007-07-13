Шуфрич заявляет, что взрывы под Новобогдановкой гремели перед ревизией

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ не исключает, что взрывы на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов под Новобогдановкой Запорожской области были организованы преступной группировкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он рассказал, что в декабре 2006 года МЧС проинформировало правоохранительные органы о незаконных попытках вывоза боеприпасов и элементов боеприпасов с территории базы.

Кроме того, он отметил, что 26-28 октября 2006 года заместители министра по вопросам чрезвычайных ситуаций обратились к руководству правительства и СБУ с информацией, что во время работ на базе выявлены складированные боеприпасы, к которым подсоединена граната «Ф-1» с подрывщиком для осуществления несанкционированного подрыва.

«Возникло подозрение, что взрывы и пожары на территории 275 артбазы носят не только естественный характер, а были спланированы для того, чтобы не допустить проверки относительно количества боеприпасов на базе, и сделать невозможными соответствующие ревизии», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его мнению, не случайно первый взрыв в 2004 году состоялся непосредственно за несколько дней до приезда контролирующих органов, в том числе прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли пять человек, ранения разных степеней получили более 10.