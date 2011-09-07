Таможенный союз отгородился от украинского пива

Принятие Таможенным союзом технического регламента на пиво негативно отразится на объемах экспорта пива и пивной отрасли Украины в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сказала генеральный директор АО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

Она сообщила, что Таможенным союзом разработан проект технического регламента на пиво. Проектом документа запрещается, в частности, импорт на территорию стран Таможенного союза и реализация пива в ПЭТ-бутылках. Кроме того, документ содержит «очень большие технические барьеры по сертификации, по получению справок, что считать партией товара и т.д».

«Сейчас мы работаем над замечаниями к этому техническому регламенту для того, чтобы мы могли отстаивать свои позиции», - сообщила Г.КОРЕНЬКОВА. Она отметила, что если документ будет принят в предложенном виде, то Украина не сможет экспортировать свою пивную продукцию на территорию этих стран в прежних объемах, поскольку порядка 90% украинского экспорта составляет именно ПЭТ-бутылка. «90% нашего экспорта - это ПЭТ-бутылка, потом идет банка металлическая, в стеклобутылке очень мало», - добавила она.

По мнению Г.КОРЕНЬКОВОЙ, производители не смогут оперативно переориентироваться на новую тару, поскольку имеют производственные линии, рассчитанные на определенную упаковку. «У нас объем производства в ПЭТ растет и сейчас составляет 48% от общего объема производства, а стекло – 37,5%. Это данные за первое полугодие», - отметила она.