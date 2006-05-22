Россия поднимет для Украины цены на газ с 1 июля

С 1 июля цены на российский газ для потребителей Украины вырастут со 110 до 130 долларов за тысячу кубометров (без НДС и транспортных расходов). Об этом заявил заместитель председателя "Газпрома" Александр Рязанов.

Как пишет в понедельник "Коммерсант", повышение цен для Украины связано с новыми договоренностями в энергетической сфере, достигнутыми 20 мая в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как стало известно изданию, на переговорах в Сочи сторонам удалось урегулировать давние разногласия по вопросу цены на закупаемый Россией в Казахстане природный газ. Президенты договорились о повышении закупочных цен с 47-50 до 138-140 долларов за тысячу кубометров. В первую очередь это касается цены газа и газового конденсата с казахского месторождения Курмангазы, направляемого на переработку на Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Таким образом, при сохранении нынешнего объема поставок казахский газ обойдется России дороже на 700 миллионов долларов в год. Для частичного сокращения расходов на закупку природного газа из Казахстана "Газпром" вынужден поднять тарифы для своих потребителей, в частности, из Украины.

Вместе с тем рост закупочной цены казахского газа может спровоцировать резкий рост цен на газ из Туркмении, добавляет издание.

Лента.ру