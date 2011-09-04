В Харьковской области пустили «налево» 30 гектаров земли

05:31, 04 сентября 2011
Общество
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Возбудили уголовное дело

В Харьковской области разоблачены должностные лица, которые незаконно передали в частную собственность 30 га земли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц, которые в 2009 году без ведома высших государственных инстанций согласовали проектно-техническую документацию по землеустройству на земельные участки общей площадью 30 га, расположенные на территории поселкового совета, и безосновательно включили их в земли запаса этого сельсовета и передали в частную собственность физическим лицам.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн. грн. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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