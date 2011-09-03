Газпром: реорганизация Нафтогаза - не основание для пересмотра контракта

В случае реорганизации НАК «Нафтогаз Украины», согласно действующим контрактам, должен быть обеспечен правопреемник, и это не является основанием для их пересмотра.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

В частности, он подчеркнул, что вопросы, связанные с возможной реорганизацией НАК «Нафтогаз Украины», предельно четко и ясно прописаны в действующих контрактах с «Газпромом».

«Так, в соответствии с пунктом 9.6 контракта на поставку газа и пунктом 13.5 контракта на транзит газа, в случае изменения организационно-правовой формы, слияния или любого другого преобразования одной из сторон, она обязана надлежащим образом обеспечить правопреемство, а права и обязательства по контракту передать вновь образовавшейся структуре», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он подчеркнул, что жесткое обязательство украинской стороны - обеспечить правопреемственность в любом случае.

«Абсолютно никаких оснований для пересмотра действующих договоров в случае внутренней реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» нет и не может быть. Все это очень хорошо известно на Украине», - подчеркнул С.КУПРИЯНОВ.

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что запланированная правительством реструктуризация "Нафтогаза Украины" приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с "Газпромом".

"Нафтогаз Украины" как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании", - сказал премьер журналистам.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в настоящее время в правительстве работают над структурой "Нафтогаза".

"Совершенно очевидно, что будет самостоятельная газодобывающая компания, самостоятельная компания, которая будет заниматься транзитом газа, и даже в силу этого нужно перезаключать известные соглашения (подписанные с "Газпромом" в январе 2009 года - УНИАН), поскольку появится новый субъект хозяйствования", - пояснил украинский премьер.

Глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в ответном комментарии на заявление Н.АЗАРОВА согласился с перспективами реструктуризации "Нафтогаза Украины" и пересмотра контрактов - но только при сценарии слияния с "Газпромом".