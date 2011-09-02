Янукович отправил сына депутата-коммуниста послом в Корею

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Александра КУПЧИШИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Монако по совместительству.

Другим указом Президента Украины сын народного депутата от КПУ Евгения МАРМАЗОВА - Василий Евгениевич - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Корея.

Еще одним указом глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии Игоря ГУМЕННОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.

Президент Украины уволил Маркияна КУЛИКА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия Александра ЛЕВЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Также еще одним указом Президент Украины назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике Сергея МИШУСТИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Конго по совместительству.

Указы размещены на сайте главы государств.