Янукович отправил сына депутата-коммуниста послом в Корею
В дипкорпусе - серия назначений
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Александра КУПЧИШИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Монако по совместительству.
Другим указом Президента Украины сын народного депутата от КПУ Евгения МАРМАЗОВА - Василий Евгениевич - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Корея.
Еще одним указом глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии Игоря ГУМЕННОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.
Президент Украины уволил Маркияна КУЛИКА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии.
Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия Александра ЛЕВЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.
Также еще одним указом Президент Украины назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике Сергея МИШУСТИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Конго по совместительству.
Указы размещены на сайте главы государств.