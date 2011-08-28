Тернополь празднует День города

Жители Тернополя сегодня отмечают День города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, празднование началось в 10.00 торжественной литургией по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы и 471-летия Тернополя.

На Театральной площади в центре города пройдут маршем военный духовой оркестр и ансамбль мажореток, после чего жители и гости города будут иметь возможность послушать концерт муниципального духового «Оркестра Воли».

Также сегодня в городе состоятся Праздник меда, Всеукраинский фестиваль национальной вышиванки и костюма «Цвет вышиванки», выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Сокровища тернового поля», концерт «Песни о Тернополе. Прошлое и современность», танцевальный марафон.

Кроме этого, в городе проходит чемпионат по воздухоплаванию на воздушных шарах и чемпионат Европы по водно-моторному спорту. Вечером в рамках празднования Дня города состоится торжественное награждение победителей соревнований, а в 21.00 на Тернопольском пруду – показательные выступления по воздухоплаванию.

Завершит программу праздничных мероприятий ночной фейерверк.