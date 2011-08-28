Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 августа будет небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на востоке и юге северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южной части местами до 31°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.

В столице также без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

28 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-24° (в районе Черноморского 14°), в Днепре возле Киева 20°.