Умерла Ия Саввина

В Москве 76-м году жизни скончалась народная артистка СССР Ия Саввина.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Московского Художественного театра.

"Московский Художественный театр глубоко скорбит и выражает свои самые искренние соболезнования семье Ии Саввиной, ее родным и друзьям, а также всем поклонникам выдающегося таланта этой поистине народной артистки", - говорится в сообщении.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Ия Сергеевна Саввина родилась 2 марта 1936 года в Воронеже. В 1958 году И.Саввина окончила факультет журналистики МГУ.

Ее дебют в фильме Иосифа Хейфица "Дама с собачкой" по Чехову состоялся в 1960 году. В 1977 году Олег Ефремов пригласил И.Саввину во МХАТ (с 1989 года - МХАТ имени А. П. Чехова). Параллельно с театром шла работа в кино. И.Саввиной сыграно более 50-ти разных ролей.

И.Савина - народная артистка РСФСР (1976), народная артистка СССР (1990), лауреат Государственных премий СССР (1983, за роль Натальи Ильиничны в фильме "Частная жизнь") и РСФСР (1990, за главную роль в фильме "История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла"), лауреат Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот" (за лучшую женскую роль театрального сезона 1998/1999 годов в спектакле МХТ имени А. П. Чехова "Рождественские грезы").