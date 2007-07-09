США могут профинансировать информационную кампанию о НАТО в Украине, но...
Объясняют Посол и замгоссекретаря США
|Посол США в Украине Вильям Тейлор
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время телемоста Киев-Вашингтон.
«Информационная кампания будет тогда качественна, если это будет действительно внутренняя кампания, которая осуществляется этой страной, а не кем-то извне», - сказал он. Посол также считает, что, если украинцы получат ответы на свои вопросы относительно НАТО, то уровень поддержки Альянса может возрасти.
В свою очередь заместитель государственного секретаря США по вопросам Евразии Дэвид КРЕМЕР отметил, что США могут предоставить технические рекомендации и даже некоторое финансирование. «Но, я думаю, что намного лучше, чтобы это были ваши собственные усилия», - сказал он. «Думаю, что кампания будет эффективнее, если она будет проводиться украинскими усилиями», - добавил он.