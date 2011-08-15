Корабль Береговой охраны Турции прибыл в Севастополь

Корабль Береговой охраны Турции «TCSG–93» прибыл сегодня в порт Балаклава (Севастополь) с плановым деловым визитом, предусмотренным соглашением между Украиной и Турцией о сотрудничестве органов, отвечающих за морское пространство в Черном море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

Цель визита, который продлится до 18 августа, - проведение совместных двухсторонних тренировок и обмен опытом по правоохранительным и пограничным вопросам, а также повышение готовности к совместным действиям в Черном море.

Кроме того, предусмотрено посещение гостями Турецкого военного мемориала (место захоронения турецких воинов, погибших под Севастополем в 1854-1856 годах) и экскурсия в Музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Также состоятся соревнования между турецкими и украинскими военнослужащими по футболу и волейболу, экскурсии на «TСSG–93» и корабль морской охраны «Григорий Куропятников».

Турецкую делегацию возглавляет командующий Береговой охраны - начальник подготовки морских операций капитан 1-го ранга Явуз ГЕЧИМ.

Принимает турецких коллег Севастопольский отряд морской охраны и делегация, возглавляемая начальником управления морской охраны Госпогранслужбы контр-адмиралом Николаем ЖИБАРЕВЫМ.