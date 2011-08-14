В Луцке продолжается фестиваль украинского духа «Бандерштат»

В Луцке проходит пятый фестиваль украинского духа «Бандерштат-2011».

Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале принимает участие патриотично настроенная молодежь со всей Украины.

Исполнительный директор фестиваля Павел ДАНИЛЬЧУК отметил, что в первый день фестиваля, 13 августа, собралось более 2 тысяч человек.

"Сегодня второй день "Бандерштата", очень насыщенная программа, а поэтому ожидается до 3 тысяч участников", - добавил П.ДАНИЛЬЧУК.

В целом, в программе праздника – концерт с участием известных украинских групп, литературные дискуссии. Традиционно широка патриотически-воспитательная составляющая фестиваля, в рамках которой запланированы встречи с ветеранами УПА, развертывание разных тематических выставок и экспозиций, лекции на тематику истории УПА и национальных героев Украины и тому подобное.

Также проходят традиционные для «Бандерштата» конкурс на лучшего стрелка, мастер-классы по традиционным украинским боевым искусствам, патриотические квесты, татуаж и боди-арт патриотического содержания и многое другое. Литературная часть фестиваля представлена молодыми поэтами из разных уголков Украины.

Сегодня же Василий ШКЛЯР презентует участникам фестиваля свой роман “Залишенець. Чорний ворон”. Потом состоятся встречи с известными людьми, флешмоб «Бандера – Герой Украины!», концертная программа. Завершится праздник в полночь ночной ватрой.