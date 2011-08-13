В Херсонскую область завезли вакцины от каракуртов и гадюк

В Херсонскую область впервые за последние три года завезены вакцины от укусов каракуртов и гадюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области со ссылкой на информацию медицины катастроф, на сегодня область обеспечена вакциной против каракуртов в количестве 8 штук и против яда гадюк – 5 штук.

Одна вакцина против яда гадюк уже была использована для спасения жизни человека в Цюрюпинском районе, отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что появление вакцин оказалось очень своевременным, поскольку количество укусов ядовитых пауков и змей растет. В частности, в текущем году уже зафиксировано 24 укуса пауков (в 2010 году – 19 укусов) и 13 укусов гадюк ( в 2010 году – 10 укусов).

В то же время, в сообщении отмечается, что в последние годы медикам удавалось спасать жизни всем пострадавшим и без вакцин. Однако теперь спасение людей при своевременной госпитализации гарантируется, и сам срок лечения значительно сокращается.

В сообщении не указывается, почему вакцина не завозилась в область ранее.