Встреча в Сочи: лишение иллюзий и предчувствие новой газовой войны?

Наши отношения с Российской Федерацией становятся все интереснее. Вчерашняя встреча в Сочи Медведева и Януковича это подтвердила. Каждый говорил о своем. Президент РФ - о слиянии НАК Нафтогаз и Газпрома. Янукович - о том, что ему очень хотелось бы в вопросе пересмотра газовых контрактов обойтись без судебной процедуры.

Сегодня передовицы в российских СМИ вышли под заглавиями "Украина с одного газа не понимает", «Янукович и Медведев показали, что «медовый месяц» окончен. РФ и Украина – на грани новой «газовой войны», и т.п. Слова российского эксперта Михаила Корчемкина о вероятности войны и о том, что она даст Газпрому аргумент в пользу необходимости строительства обводных газопроводов, российские электронные СМИ перепечатали сотни раз.

Об украинско-российской встрече на высшем уровне и о перспективах газовых контрактов мы говорим с украинскими экспертами.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»: СУД - ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ, КОТОРОГО РЕАЛЬНО ОПАСАЕТСЯ ГАЗПРОМ Ключевая фраза публикаций, которые подытоживали встречу двух президентов, такова: украинская сторона была потрясена игнорированием и неуважением. При том генеральном подходе, который господствовал во властной команде, - "Делай, что нужно России, и ты не будешь иметь проблем", - украинская сторона будет иметь их все больше. Россию не устраивает наличие Украины в принципе. Кремль не мыслит категориями компромиссов и уступок. Такие категории он использует в отношениях с более сильным партнером.

Возможна ли судебная перспектива пересмотра газовых контрактов? Если исходить из того, что сочинская встреча окончательно лишила украинскую власть иллюзий, то очевидно, что украинская сторона должна была бы стать на юридический путь решения накопившихся проблем. И тут нет открытия Америки, таким путем идет целый ряд европейских компаний - партнеров «Газпрома». Правда, аналитик, которого связывают с командой власти, говорил, что судебный путь очень тяжелый. Наверное, советники Януковича настаивали на поиске компромиссов. Время потеряно, компромисс не найден. Юридическая процедура не скорая. Но другого пути просто нет. Сейчас НАК Нафтогаз должен начинать подготовку к соответствующей судебной процедуре. Это требует консолидации усилий всей властной структуры. Но эта власть всегда говорила, что она консолидированная и монолитная. Поэтому – карты в руки. Суд - это единственный сценарий, которого реально опасается «Газпром». Другого пути нет.

Что касается вопроса газовой войны. Ее исключать нельзя. Хотя в нынешних условиях российской стороне очень тяжело развернуть третью газовую войну. Если война 2006 года считалась случайностью, война 2009 года породила уже много вопросов к российской стороне на Западе (но не меньше и к Украине), то третья будет уже в сущности подтверждением, что это практика использования газа, как политического оружия.

Попытка третий раз разыграть акт газовой войны, не понеся очередных и не только имиджевых потерь и для «Газпрома», это очень рискованное дело. Хотя я не исключаю такого сценария, очевидно, что скорее это может быть повторение варианта 2006 года, когда поставки газа для ЕС не прекращались, а прекращались для Украины. В России считают, что при наличии «Северного потока» и газопровода «Ямал-Европа» через территорию Беларуси они смогут более эффективно достигать целей прекращением поставок газа в Украину при сохранении поставок газа в Европейский Союз. В этом есть серьезная угроза. Думаю, что такой вариант серьезно просчитывается, однако готового решения нет.

Возможно, если позиция украинской стороны испытает внезапную трансформацию – не выдержав прессинга, власть согласится на все прихоти, как то слияние «Нафтогаза» и «Газпрома», вступление в Таможенный союз, то такая необходимость отпадет. Но вряд ли стоит рассчитывать на какие-то уступки, которые касаются газового вопроса.

Скорее, нужно вспомнить, как Россия позиционировала себя в вопросе отношений с «Белтрансгазом» и Беларусью. Немногие обратили внимание, но еще в июле руководство «Газпрома» заявило, что вопрос с проблемой цены на газ для Беларуси следует решать с позиции стопроцентного владельца компании «Белтрансгаз» – со стороны «Газпрома». То есть, только после того, как состоится передача всего пакета белорусской компании, «Газпром» рассмотрит вопрос, но без гарантии его решения.

Это та модель, по которой хочет действовать «Газпром» и в Украине. Потому если украинская сторона гипотетически примет такую модель, то тогда газовой войны мы не увидим. Но если Украина продолжит занимать принципиальную позицию, тогда будет «газовое принуждение к миру».

Думаю, что если режим продолжит бестолковую политику преследования оппозиции и попадет в жесткую изоляцию со стороны ЕС и США, будет сорвано парафирование соглашения по ЗСТ и Ассоциации, то Москва (позиционируя себя в лагере европейских сил) позволит себе использовать газовые рычаги. При этом настоящей целью РФ будет стимулирование ЕС признать Южный поток. То есть РФ будет демонстрировать, что Украина - сплошные проблемы: энергетические, транзитные, экономические, еще и политические. Главным искушением РФ будет попытка в третий раз использовать газовое оружие против Украины, чтобы получить от ЕС согласие на Южный поток. А в то же время взять от ЕС карт-бланш на контроль над украинской ГТС. Потому что в таких условиях сотрудничество с ЕС по ГТС просто обвалится.

Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера: ТУРБУЛЕНТНОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНА НЕСКОЛЬКО ОХЛАДИТЬ АМБИЦИИ РФ

Возможно ли судебное разбирательство относительно пересмотра газовых контрактов, не знаю. Что касается вчерашней встречи в Сочи, то она была призвана проверить и закрепить позиции государств.

Не уверен, что можно говорить о будущей катастрофе, связанной с поставками газа. Потому что прогнозируют сжатие мировой экономики, падение рынков. А это вызовет падение цены на нефть, которая в свою очередь потянет уценку на газ. Поэтому в перспективе до полугода можно прогнозировать падение цены на газ. Турбулентность мировой экономики должна несколько охладить амбиции Российской Федерации, связанные с экономической экспансией.

Бюджет РФ в этом году сверстан на такой основе, которая предусматривает цену нефти не ниже, чем 115 долларов за баррель. У них колоссальные проблемы, как финансировать свой собственный бюджетный дефицит. У них такие проблемы, что трудно представить какие-то мифические скидки в 8 миллиардов долларов, которые мы якобы получим от интеграционных проектов.

Что касается следующего года, то ситуация для РФ еще менее оптимистичная, чем в этом. Бюджет РФ в следующем году предусматривает цену на нефть в 125 долларов. А если будет турбулентность на мировых рынках, то ни о каких 125 долларах говорить не приходится. Напомню, что следующий год в РФ - это год выборов, поэтому у них возникнет куча социальных программ, которые следует выполнить. Добавьте сюда недополучение средств в бюджет из-за отсутствия высокого роста цен на энергоресурсы.

У РФ есть проблемы. Именно поэтому я от этой встречи не ожидал прогресса в газовом вопросе. Но они проверили позиции относительно Таможенного союза и подписания соглашения о ЗСТ. Мы достигли наибольшей части договоренностей. Та цена на газ, которую мы будем иметь в этом квартале, будет самой высокой, дальше цена будет падать. Более того, украинская сторона очень четко заявила о намерении развивать альтернативные источники энергии. Это среднесрочная перспектива, но это возможно. Более того, есть планы по строительству терминала сжиженного газа, который внесен в один из приоритетных проектов страны. Это все очень ослабит нашу зависимость от поставок российского газа.

Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам: В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА УКРАИНА МОЖЕТ СТАВИТЬ ВОПРОС О ДЕНОНСАЦИИ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ Анализируя возможность подачи Украиной судебного иска в Стокгольмский арбитраж, напоминаю, что процедура рассмотрения такого дела займет по меньшей мере полгода. Существующая традиция украино-российских переговоров по газовым вопросам без привлечения экспертов может привести к возникновению, так сказать, казуса харьковских договоренностей. Так происходит, когда вариант предложенного к подписанию документа предварительно не изучается, а его последствия не просчитываются. Опасность того, что нам в следующий раз как фокусник из рукава вынут очередную «победу» украинских переговорщиков, сохраняется после каждой подобной встречи. Но я надеюсь, что Президент Украины накопил уже много опыта и сделал выводы из последствий харьковских договоренностей, что позволяет нам более оптимистично смотреть на перспективу. Хотя полностью исключать возможность заключения соглашений по харьковской схеме нельзя.

Оценивая перспективы возникновения очередного «газового противостояния» между Украиной и Россией, считаю, что это будет зависеть от того, насколько жесткую позицию займет Россия относительно сохранения существующей формулы цены на газ. Если падение цен на нефть, к которым привязана цена российского газа, будет иметь долгосрочную тенденцию, то у России вообще не будет никакой мотивации идти на уступки Украине. Более того, россияне могут отказаться от преференций, предоставленных Украине в экспортной пошлине на газ. Хотя это и не настоящая преференция, но она позволяет Украине немного сэкономить на приобретении российского газа. В случае если правительство России откажется от этой преференции, цена российского газа для Украины может уже в этом квартале взлететь до 354 долларов за тысячу кубометров, а в следующем квартале перевалить за 380 долларов за тысячу кубов, или более 480 долларов без учета харьковской скидки. Это приведет к коллапсу государственных и корпоративных финансов Украины.

Таким образом, России даже не нужно перекрывать газовый вентиль, потому что она имеет возможность создать настолько мощный экономический прессинг за счет цены газа, что у Украины просто не хватит ресурсов для выполнения текущих обязательств, как внутренних так и внешних.

Такому сценарию Украина может противопоставить лишь глубокое реформирование нефтегазовой сферы. В том-то и парадокс, что чем хуже складывается для нас ситуация, тем адекватнее должны быть наши действия. Единственная польза от встречи президентов в Сочи заключается в том, что Украина наконец должна понять, что российская сторона не готова откликнуться на украинские предложения и игнорирует предупреждение о судебных исках. Если мы действительно хотим действовать, то нужно использовать все имеющиеся меры - обращаться в Стокгольмский арбитраж и реформировать «Нафтогаз Украины».

Украине хватит колебаться и комплексовать перед россиянами, потому что пример европейских газовых компаний, которые в судах добились от «Газпрома» снижения цены, доказывает: с «Газпромом» можно и нужно разговаривать с позиции силы. В случае обострения конфликта, Украина может ставить очень весомые вопросы - от сокращения площади баз ЧФ РФ на украинской территории и количества кораблей до денонсации харьковских соглашений путем рассмотрения легитимности их ратификации в Конституционном суде.

Блокада украинских товаров со стороны России и Таможенного союза уже началась, а следовательно время опасений и колебаний для украинского правительства кончилось.

Сергей Дяченко, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова: С РОССИЕЙ ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СУДА

Противостояние между нашими странами на уровне риторики уже началось. Во что оно выльется, сказать сложно. Но вероятность того, что оно выльется в зимний конфликт, с моей точки зрения небольшая. Потому что юридических оснований для этого нет. Газовыми соглашениями урегулировано большинство вопросов. Напомню, что при отсутствии долгосрочных соглашений, многие вопросы решались на протяжении текущего года. А теперь все они урегулированы контрактами до 2019 года.

Конечно, при стойком желании одной из сторон конфликт можно создать искусственно, но оснований для этого нет. Целесообразно ли организовывать конфликты? Опыт 2009 года показал, что победителей в этом конфликте нет. Европейцев не очень интересует, кто прав, а кто нет. Европейцы после конфликта не выбирают победителя.

Сейчас, когда после Фукусимы прогнозируется увеличение потребления газа Европой, Газпром не получит увеличения своей доли в поставках газа. То есть газа будут покупать больше, но не за счет поставок Газпрома. Диверсификация российских поставок – это тренд даже для самых давних партнеров Газпрома.

Вариант суда вероятен. Европейские компании судятся с Газпромом. Юридические зацепки для этого есть и в украинском контракте. Но для Украины в условиях отсутствия диверсификации поставок газа возникает миллион нюансов, потому лучше договариваться с Газпромом. Нам, учитывая, какие с РФ у нас торговые объемы, важны нормальные отношения с Россией. Но в конечном итоге, как цивилизованный вариант решения споров – суд возможен. Правда, европейские судебные процессы идут долго. Потому результата придется ожидать долго.

Опрашивали Елена Мигачева, Петр Черных