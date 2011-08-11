Янукович - Медведеву: Мы обречены решать любые вопросы

Украина и Россия продолжат развитие дружеских и партнерских добрососедских отношений. Убежденность в этом выразил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, которая состоялась в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. «Мы стремились и всегда будем стремиться к решению любых вопросов. Мы «обречены» их решать», – сказал Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Янукович обратил внимание на конструктивный подход к решению многих вопросов двусторонних отношений Украины и России. Президент подчеркнул, что оба государства связывают давние, традиционно дружеские отношения и теплые взаимные чувства народов двух стран.

По словам Виктора Януковича, весомым результатом в развитии украинско-российских взаимоотношений будет достижение, по итогам 2011 года, уровня товарооборота в 50 миллиардов долларов. «Это, в том числе, результат тех правильных решений, которые мы с Вами принимали», – сказал Президент Украины, обращаясь к российскому коллеге.

Глава государства особо подчеркнул актуальность вопроса подготовки к проведению Пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Речь идет, по словам Виктора Януковича, о важности наполнения ее работы реальным содержанием. «Я настроен, как всегда, искать и находить решения. Думаю, мы с Вами не потеряем времени зря», – заметил Президент.

Виктор Янукович, кроме того, поблагодарил Дмитрия Медведева за предоставленную возможность ознакомиться с подготовкой Сочи к Зимней олимпиаде-2014. «Для нас этот опыт очень ценен», – сказал Президент Украины, напомнив об украинской инициативе о проведении Зимней олимпиады –2022 в Карпатах.

Со своей стороны Президент Российской Федерации также назвал одним из важных вопросов сегодняшних переговоров подготовку к проведению Пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. «Мы договорились, что заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии пройдет на высоком уровне и ознаменует новые страницы в развитии украинско-российского сотрудничества», – сказал он.

Дмитрий Медведев в целом позитивно оценил развитие двусторонних отношений Украины и России, отметив, в частности, положительные торгово-экономические показатели. По словам Президента России, актуальными темами для переговоров являются также газовое сотрудничество, вопросы регионального и международного сотрудничества, окончательное решение вопроса государственных границ. «У нас много тем для разговора. Поэтому я считаю, что он должен быть откровенным, прямым и дружеским», – сказал Президент Российской Федерации.