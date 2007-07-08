В Германии опасаются экспансии российского капитала

Один из лидеров правящей Христианско-демократической партии, премьер-министр федеральной земли Гессен Роланд Кох предостерегает от потенциального усиления позиций российского газового монополиста „Газпром” в Германии. В интервью изданию Bild am Sonntag политик призвал, по примеру таких стран как Франция и США, безотлагательно принять в Германии закон о неприемлемости продажи немецких компаний государственным концернам других стран, передает Немецкая волна. Такой закон, по мнению Коха, защитит страну от „опасной экспансии” государственного капитала России и Китая. Германия сегодня импортирует из России около трети своих газовых потребностей. При предыдущем канцлере Герхарде Шредере, Москва и Берлин подписали соглашение о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря, в обход Украины и Польши.