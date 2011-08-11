II Международный фестиваль воздушных шаров «Воздушные приключения-2011» (пресс-конференция)

16 августа в 13.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная II Международному фестивалю воздушных шаров «Воздушные приключения-2011».

В рамках празднования 20-й годовщины Независимости Украины, с 24 по 28 августа в Васильковском районе Киевской области состоится II Международный фестиваль воздушных шаров.

«Фестиваль воздушных шаров – очень зрелищное мероприятие. Запланированы благотворительные акции, конкурсы, вечерние шоу воздушных шаров. Участники фестиваля готовят показательные полеты с выполнением спортивно-развлекательных упражнений: «Воздушный футбол», «Морской бой», «Турнир воздушных витязей», - рассказывают организаторы.

При благоприятных погодных условиях, для жителей и гостей Васильковского района организаторы обещают бесплатные катания на воздушных шарах

Участники пресс-конференции: председатель Васильковской районной государственной администрации Владимир САБАДАШ, президент Киевского клуба воздухоплавательного спорта «Пилот» Алексей ПАРХОМЕНКО, президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Организаторы фестиваля: Васильковская районная государственная администрация, киевский клуб воздухоплавательного спорта «Пилот».

Партнер фестиваля - «Парк Киевская Русь»

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