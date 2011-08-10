Золото может подорожать до 2 тыс. дол. за унцию

В ходе торгов в Нью-Йорке был заключен рекордный контракт на покупку золота по цене в $1801 за тройскую унцию с поставкой в декабре на фоне резкого обвала мировых фондовых рынков, сообщает Би-би-си.

Золото с поставкой в декабре продается за $1780,4 за тройскую унцию.

С начала года стоимость золота выросла на 21%.

Ранее Bank of America Merrill Lynch увеличил прогноз по росту стоимости золота в текущем году до 2 тысяч долларов за унцию.

Рост цен на драгоценные металлы, по мнению экспертов, обусловлен замедлением темпов роста мировой экономики, а также разрастанием долгового кризиса в еврозоне, который теперь может затронуть даже Францию.