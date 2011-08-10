В холерном госпитале остается одна больная

В Мариуполе Донецкой области в холерном госпитале на лечении остается одна больная, состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильное.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Сегодня в Мариуполе прошло очередное выездное заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Донецкой облгосадминистрации по вопросам контроля за выполнением мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры.

Эпидемиологи напомнили, что по состоянию на 10 августа в Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 27 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

26 больных и 18 вибрионосителей выписаны из больниц.