Чиновников Житомирской ОГА будут судить за помощь в разворовывании бюджета

Прокуратура Житомирской области закончила расследование и передала в суд уголовное дело, возбужденное против работников облгосадминистрации, благодаря которым предприятия незаконно получили из государственного бюджета более 1,5 млн. грн. компенсаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Житомирской области Николай ФРАНТОВСКИЙ.

По его словам, следственным отделом прокуратуры области закончено расследование и направленно в суд уголовное дело по обвинению служебных лиц Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Н.ФРАНТОВСКИЙ также сообщил, что упомянутые должностные лица, злоупотребляя служебным положением, преднамеренно и в интересах третьих лиц нарушили ряд законодательных актов, в результате чего на протяжении 2004-2005 годов незаконно допустили к участию в конкурсе на получение финансовой поддержки группу претендентов. Таким образом несколько предприятий области получили долгосрочные кредиты на суммы от 700 тыс. грн. до 21 млн. грн., хотя по результатам хозяйственной деятельности на протяжении упомянутого периода они не имели прибылей и не имели права получать из госбюджета компенсации по долгосрочным кредитам.

"В дальнейшем эти служащие приняли незаконные решения о предоставлении этим же предприятиям финансовой поддержки в качестве возмещения процентной ставки по долгосрочным банковским кредитам, в результате чего на протяжении 2004-2006 годов предприятия получили незаконно из госбюджета компенсационные средства на общую сумму 1 млн. 523 тыс. 200 грн.", - сказал Н.ФРАНТОВСКИЙ.

По его словам, в ходе расследования этого дела в госбюджет возмещен ущерб на 147 тыс. грн.