Суд Харькова объяснил: не до протестов сейчас - то танцы, то парад профессоров

Харьковский окружной административный суд 9 августа принял решение запретить харьковской областной и харьковской городской организациям Народного Руха Украины проведения с 10 августа бессрочных акций протеста против политических репрессий на площади Свободы в Харькове.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Суд принял во внимание то, что на площади Свободы и на улице Сумской запланированы массовые праздничные мероприятия.

По данным Департамента культуры горсовета, в ближайшие недели на площади Свободы запланировано проведение ряда масштабных репетиций массовых мероприятий: парада лучших предприятий Харькова ко Дню города, церемонии развертывания самого большого государственного флага, репетиции мероприятий ко Дню знаний и парада профессорско-преподавательского состава и студентов харьковских вузов.

Кроме этого, на площади участники харьковской команды проекта «Майданс» начинают репетиции выступлений во втором туре телевизионного шоу.