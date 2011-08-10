Эксперимент с детсадами провалился

В Севастополе руководителям детских дошкольных учреждений вернули право вести прием детей и, соответственно, отменили внедренную год назад единую городскую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЗАЕЦ.

По ее словам, попытка предыдущего руководства управления образовании упорядочить очереди в детские сады «путем введения электронного реестра не только не решила проблему дополнительных мест, но и привела к значительным конфликтам: отчаявшиеся получить место в детском саду родители забросали жалобами Администрацию Президента Украины и (профильное) министерство, ситуация стала неразрешимой». Поэтому, как сказала чиновник, «для решения данного вопроса в законодательном поле, приказом управления образования и науки городской госадминистрации отменена так называемая электронная очередь, право приема в детские сады передано руководителям, как требует закон Украины о дошкольном образовании».

Как сообщалось, в августе 2010 года в то время начальник управления и науки Севастопольской ГГА Сергей КРУГЛОВ в эфире одного из местных телеканалов заявил, что он «издал приказ: заведующие детсадов лишены права самостоятельно зачислять детей в садик». По его словам, в текущем году «через районные управления образования, а со следующего года будет компьютерная программа, с помощью которой можно вести персонифицированный учет… вот эту коррупционную составляющую мы из системы дошкольного образования уберем».

В ноябре прошлого года тот же С.КРУГЛОВ в эфире муниципального телеканала «Народный канал» сообщил: «мы приказом нашего управления запретили детским садам самостоятельно вести прием детей: только через управление образование. В этом в управлении создан электронный реестр, и только по нашим направлениям, по нашим путевкам заведующие детсадами имеют право принимать детей». Как подчеркнул тогда чиновник, «взимание «вступительного взноса» в детский сад - абсолютно незаконно… ни в коем случае родительский взнос не может быть условием поступления».

По информации управления образования и науки СГГА, на сегодня в городе очередь в детские сады превышает 6 тыс. человек.