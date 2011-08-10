Кто сжег крест на Аскольдовой могиле?

По требованию депутата от фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Александра БРИГИНЦА прокуратура Печерского района столицы отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возобновила следствие относительно акта вандализма - уничтожения деревянного мемориального креста на Набережном шоссе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

«Когда вандализм не носит разрушительного характера, а лишь демонстративный, его хотя бы можно понять как акцию протеста – жарка яичницы на Вечном огне или надписи на домах и памятниках культуры. Они носят эмоциональный, мировоззренческий, политический характер. А когда кто-то прибегает к разрушительным действиям – уничтожая, сжигая, ломая, разбивая – это уже совсем другое дело. Это бесповоротные действия, которые должны быть жестко наказаны, поскольку следствием их является физическое уничтожение материального объекта культуры или духовности», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил то, что церковь и церковная община, исходя из христианских подходов, не настаивает на наказании вандалов, уничтоживших крест, но это не повод для правоохранительных органов положить дело на полку.

«Любой ненаказанный акт вандализма - поджог исторического дома, разрушение памятника Леси Украинки, уничтожение мемориального креста - должен быть наказан и не только для того, чтобы справедливость восторжествовала, но и для того, чтобы безнаказанные действия не стали примером для других вандалов. В этой плоскости христианская терпимость и всепрощение не совпадают с уголовным кодексом. Поскольку наше государство гражданское и церковь отделена от государства, преступники должны быть наказаны. Демонстративно, публично, для примера другим», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Как напоминает пресс-служба, в июне вблизи станции метро «Днепр» на Набережном шоссе неизвестные спилили и сожгли Крест памяти Аскольда - мученика за веру - его высота составляла 5 метров, диаметр 30 сантиметров и весил он около 250 кг. Крест в 2007 году установили прихожане Свято-Николаевской церкви на Аскольдовой могиле на месте убийства князя.