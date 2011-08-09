Слоган на 24 августа от Львовщины: Бандера, Шухевич – Герои Украины!

Сегодня на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление по поводу решения Высшего административного суда Украины о признании незаконным присвоение Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в тексте заявления, которое огласил председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, подчеркивается, что «решение Высшего административного суда Украины, который оставил действующими постановления Донецкого окружного административного суда и Донецкого апелляционного административного суда о признании незаконными Указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины, является политически позорным и юридически никчемным».

По мнению областных избранников, суд, принимая решение, «руководствовался не правовыми основаниями, а политическим указанием с Банковой».

«Мы считаем, что необходимо добиваться справедливости в других судах, в частности международных. Но самое важное – украинофобскому давлению на наше сознание мы должны противопоставить искреннее, всенародное, общенациональное празднование настоящих героев Нации. 20-летие Независимости Украины – это благоприятный случай продемонстрировать наши чувства и убеждения», - говорится в тексте заявления переданной УНИАН.

Также областные депутаты призвали всех жителей Львовской области отметить юбилей украинской Независимости под лозунгом «Бандера, Шухевич – Герои Украины!»

«Придем все 24 августа к памятнику Герою Украины Степану Бандере во Львове, а также в других городах Львовской области. Отпразднуем эту годовщину в обществе ветеранов УПА, которые, как никто, причастны к этому празднику, и покажем, что заказные решения судов для нас ничего не значат», - говорится в сегодняшнем заявлении областного совета.

Как информирует пресс-служба, сессия также решила обратиться в районные и городские советы городов областного значения с предложением поддержать заявление областного совета. «За» такое решение проголосовало 80 депутатов из 85 зарегистрированных на сессии.