Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Донецкую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе рабочей поездки на Донбасс глава государства принял участие в праздновании 75-летия образования Донецкой области. В.Ющенко также посетил специализированный выставочный центр «Экспо-Донбасс», где ознакомился с экспозицией достижений и возможностей научно-производственного комплекса области. В Донецке Президент возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В церемонии также приняли участие глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, глава Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства за весомый личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие Донецкой области, трудовые достижения и по случаю 75-летия образования области наградил ряд видных представителей Донецка государственными наградами.