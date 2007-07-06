В деле о гибели Чорновола появились новые факты

Результаты комплексной экспертизы по делу о гибели лидера Народного Руха Вячеслава Чорновола свидетельствуют, что КамАЗ, в который врезалась Toyota Чорновола, во время столкновения стоял на месте.

Об этом сообщает газета "Комерсант-Украина".

Как отмечает издание, вывод о том, грузовик в момент столкновения находился "в статичном положении", косвенно подтверждает показания водителя КамАЗа Владимира Кудели, который утверждает, что, начав разворот, увидел свет фар приближающегося автомобиля, остановил грузовик и выбежал, чтобы "помахать и остановить машину".

Кроме того, следствие активизировало работу по сбору информации относительно лиц, которые могут быть причастны к организации спецоперации по устранению Чорновила, в частности ее возможного координатора Ивана Шолома, пишет издание. Следствие интересуют абсолютно все сведения о нем, начиная с самого рождения.

Как известно, после гибели лидера НРУ Шолом уехал в Волынскую область, где спустя некоторое время умер – по официальной версии, от сердечного приступа во время запоя.

В то же время, следствие подозревало, что он был отравлен. Токсикологическая экспертиза эксгумированного тела показала, что Шолом умер от ишемической болезни сердца, однако в его организме были найдены тяжелые металлы свыше допустимых норм. Следствие так и не установило, каким образом эти вещества попали в его организм.

Между тем, следствие не исключает и версию возможной причастности к организации гибели Чорновила российских спецслужб. В материалах дела содержатся свидетельские показания бывшего офицера российских спецслужб, согласно которым к организации гибели Чорновила могут быть причастны "отдельные руководители России".

По информации издания, к проверке этой информации подключен Интерпол – уже несколько месяцев показания бывшего сотрудника КГБ проверяют российские правоохранительные органы.

Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли 25 марта 1999 года в автокатастрофе – Toyota столкнулась с груженым КамАЗом на трассе Борисполь–Золотоноша.

26 марта тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко заявил, что "версия покушения на Вячеслава Чорновила как причина его смерти даже не рассматривалась".

Дело о гибели Чорновила дважды закрывалось. В последний раз оно было возобновлено в апреле 2005 года, после того как депутаты от НРУ обратились с соответствующей просьбой к президенту Виктору Ющенко.

Выводы предыдущих экспертиз, проведенных в рамках расследования дела, содержали ряд противоречий – начиная с того, что КамАЗ во время столкновения "двигался по закругленной траектории, выполняя маневр разворота" и до противоположного мнения.

Итоговая экспертиза проводилась специалистами Института судебных экспертиз в Кракове. Были перепроверены все технические параметры и обстоятельства ДТП, а также действия его участников.

Украинская правда